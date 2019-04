Maďarský minister vnútra Pintér pozval do Budapešti Salviniho

Podľa internetovej stránky komerčnej televízie ATV správu osobne potvrdil v stredu v Budapešti Pintér, ktorý dodal, že schôdzka so Salvinim je dôležitá aj pre talianskeho ministra.

Budapešť 10. apríla (TASR) - Maďarský minister vnútra Sándor Pintér pozval svojho talianskeho rezortného kolegu a šéfa strany Liga Severu (LN) Mattea Salviniho na návštevu Budapešti.



Podľa internetovej stránky komerčnej televízie ATV správu osobne potvrdil v stredu v Budapešti Pintér, ktorý dodal, že schôdzka so Salvinim je dôležitá aj pre talianskeho ministra.



O návšteve Salviniho, ktorý je podľa ATV známy odporom migrácie a ktorý sa zviditeľnil tým, že nedovolil zakotviť lodiam s migrantmi v talianskych prístavoch, sa podľa Pintéra ešte rokuje.



So Salvinim sa v Ríme minulý týždeň stretol aj predseda parlamentu László Kövér, ktorý po schôdzke zdôraznil, že Európska ľudová strana (EPP) by mala byť otvorenejšia aj pre sily, ktoré sú v politickom spektre viac vpravo, a nie iba pre tie strany, ktoré sú viac vľavo.



ATV pripomenula, že premiér a predseda vládnej strany Fidesz Viktor Orbán sa nezúčastnil na pondelkovej konferencii "Smerom k Európe zdravého rozumu" v Miláne, na ktorej LN a Alternatíva pre Nemecko (AfD) avizovali vytvorenie novej politickej frakciu v Európskom parlamente (EP). Nová parlamentná skupina sa má nazývať Európska aliancia ľudí a národov (EAPN).



