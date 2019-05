Maďarský minister: Vyhliadková loď mala záchranné vesty

Podľa internetovej stránky komerčnej televízie ATV minister povedal, že vesty boli umiestnené pod sedadlami.

Budapešť 30. mája (TASR) - Vyhliadková loď, ktorá sa potopila v stredu večer po zrážke s výletnou loďou na budapeštianskom úseku Dunaja, disponovala podľa informácií ministra riadiaceho úrad maďarskej vlády Gergelya Gulyása záchrannými vestami.



Na otázku televízie, či kabinet plánuje sprísniť pravidlá vyhliadkových plavieb, prípadne všeobecné pravidlá plavby po Dunaji, Gulyás povedal, že v súčasnej situácii nie je dôvod prinášať akékoľvek rozhodnutia na politickej úrovni. "V prípade, že z výsledkov vyšetrovania tragickej nehody vyplynú odborné návrhy na posilnenie bezpečnosti plavby, tak samozrejme budeme otvorení pristúpiť k zmenám súčasných pravidiel," dodal.



Z nemocníc prepustili už šiestich ľahšie zranených, jeden pacient so zlomenými rebrami však ešte zostal hospitalizovaný.



Tragickú nehodu vyhliadkovej lode neprežilo najmenej sedem ľudí, po 21 nezvestných záchranári ešte stále pátrajú. Je medzi nimi aj päťročné dievčatko a viacero seniorov vo veku okolo 70 rokov. Sedem ľudí z vody po nehode zachránili pasažieri lodí plaviacich sa okolo. Dve obete našli neskôr záchranári na vzdialenejších miestach Dunaja.



Podľa verejnoprávnej televízie M1 vyhliadkovú plavbu absolvovala skupina 33 Juhokórejčanov, ktorá trávila prvý deň v Budapešti. Kórejský denník Korea Times s odvolaním sa na tamojšiu cestovnú kanceláriu uviedol, že na plavbe sa zúčastnilo deväť rodín, ktoré spolu absolvovali bližšie nešpecifikovaný okružný zájazd.



Vyhliadková loď sa pod Margitiným mostom dostala z doposiaľ neznámych príčin do plavebnej dráhy výletnej lode Viking Sigyn, pričom obe plavidlá smerovali na sever. Po zrážke sa menšia loď prevrátila a do siedmich sekúnd aj potopila.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)