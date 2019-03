Maďarský politológ: Odchod Fideszu z EPP je nereálny

Weber po schôdzke s Orbánom v utorok povedal, že sa nepodarilo na všetky problémy nájsť riešenie a že táto diskusia bude pokračovať v rámci EPP.

Budapešť 13. marca (TASR) - Scenár prípadného odchodu maďarskej vládnej strany Fidesz z frakcie Európskej ľudovej strany (EPP) v Európskom parlamente (EP) pred májovými voľbami do EP je nereálny. V stredu to vo vysielaní verejnoprávnej rozhlasovej stanice Kossuth Rádió povedal politológ Örs Farkas.



"Predseda frakcie EPP Manfred Weber, ale aj jeho politická skupina v EP vedia, že by odchodom Fideszu európski ľudovci stratili mnoho," zdôraznil analytik v reakcii na utorňajšiu budapeštiansku schôdzku Webera s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom.



Podľa agentúry MTI Farkas poznamenal, že Weberovi osobne záleží na tom, aby Fidesz a jeho spojenci podporili jeho zvolenie za predsedu Európskej komisie. Pripomenul, že strany, ktoré požadujú vylúčenie Fideszu z EPP sú skôr liberálno-centristické. Tie majú iba jedného až dvoch poslancov v EP, na rozdiel od maďarského vládneho bloku Fidesz-KDNP s výrazným počtom zákonodarcov, ktorí by mohli Webera podporiť, dodal politológ.



