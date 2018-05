Maďarský politológ: Opozičné strany aj po prehratých voľbách zmätkujú

Podľa analytika 1. máj bol roky najväčším podujatím maďarskej ľavice, avšak v roku 2018 utrpela porážku vo voľbách, čo sa odzrkadlilo aj na majálese.

Budapešť 2. mája (TASR) - Maďarské opozičné strany pokračujú v zmätkovaní aj po prehratých aprílových parlamentných voľbách, vyhlásil v stredu vo verejnoprávnej televízii M1 politológ Béla Galló, podľa ktorého opozičné subjekty sú plné politikov, ktorí "sú už po záruke".



"Opozícia sviatok práce oslavovala veľmi rezervovane. Jobbik nemal peniaze, Demokratická koalícia (DK) nemala chuť a Maďarská socialistická strana (MSZP) oslavovala v budapeštianskom parku Városliget, avšak bez pódia a rečníkov," dodal Galló s poznámkou, že tieto strany zrejme ešte spracovávajú volebnú prehru.



Politológ podotkol, že táto tendencia je badateľná v celej Európe, v Maďarsku je však mimoriadne citeľná. Opozičné strany podľa jeho slov hľadajú svoje vlastné únikové cesty a navyše sú pod tlakom "občianskej hrozby".



Ako dodal, opozícia diskutuje o tom, že by možno ani nebolo vhodné prevziať si na ustanovujúcej schôdzke 8. mája parlamentné poslanecké mandáty, pretože tým by potvrdili právoplatnosť výsledkov volieb, s ktorými nesúhlasia. "Opozičné strany ďalej zmätkujú. Evidentne nedokážu odhaliť príčiny úspechu vlády (premiéra Viktora Orbána), pričom sa uchyľujú k povrchným analýzam. Otázkou je, dokedy to zostane takto," zdôraznil politológ.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach