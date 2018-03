Maďarský politológ: Pred voľbami vládne v radoch opozície chaos

Počas uplynulého víkendu sa pokúsili dosiahnuť dohodu o spolupráci blok MSZP-Dialóg (Párbeszéd)-DK a strany LMP, Spolu (Együtt) a ultrapravicový Jobbik, avšak rokovania vyústili do vzájomných útokov.

Budapešť 21. marca (TASR) - Maďarský politológ Dániel Deák je presvedčený, že necelé tri týždne pred parlamentnými voľbami v Maďarsku vládne v radoch tamojších opozičných strán mimoriadny chaos. Uviedol to v stredu vo verejnoprávnej televízii M1.



Podľa jeho názoru opozičným stranám neprospieva vzájomné zomknutie, a dokonca ani diskusia o vzájomnej spolupráci, čo sa odráža na ich klesajúcich preferenciách.



Z opozičných strán je na tom podľa Deáka najhoršie Maďarská socialistická strana (MSZP), pretože stratila svoju dominantnú úlohu. "Má rovnakú podporu voličov ako Demokratická koalícia (DK) a ochranárska strana Politika môže byť iná (LMP), preto majú socialisti najväčší záujem na zomknutí," povedal.



Pripomenul tiež, že LMP sa v roku 2014 dostala do parlamentu, a koncom vlaňajšieho roka sa jej podpora priblížila až k desiatim percentám. Podľa jeho názoru LMP získala voličov preto, že trvala na svojej nezávislosti.



Počas uplynulého víkendu sa pokúsili dosiahnuť dohodu o spolupráci blok MSZP-Dialóg (Párbeszéd)-DK a strany LMP, Spolu (Együtt) a ultrapravicový Jobbik, avšak rokovania napokon vyústili do vzájomných útokov. Podľa politológa z toho vyplýva, že opozičné strany sa do volieb takmer isto nedohodnú na zomknutí proti vládnej strane Fidesz premiéra Viktora Orbána.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach