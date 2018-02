Maďarský politológ:Ľavica sa pred voľbami zaoberá vnútornými spormi

Analytik pripomenul, že sporné otázky sa zvyčajne riešia na straníckych zjazdoch, avšak v prípade Maďarskej socialistickej strany (MSZP) to bolo práve naopak.

Budapešť 14. februára (TASR) - Maďarská ľavica sa 54 dní pred parlamentnými voľbami ešte stále nezaoberá voličmi a rieši len vnútorné mocenské boje, uviedol v stredu pre internetové vydanie denníka Magyar Hírlap politológ Dániel Deák.



Analytik pripomenul, že sporné otázky sa zvyčajne riešia na straníckych zjazdoch, avšak v prípade Maďarskej socialistickej strany (MSZP) to bolo práve naopak - zjazd bol iba olejom do ohňa a vnútorné konflikty sa ešte viac prehĺbili.



Preferencie socialistov od decembra nestúpli. "To všetko sa nápadne podobá na poľské parlamentné voľby 2015, keď ľavicový blok zo zákonodarného zboru vypadol," dodal Deák s poznámkou, že v tejto situácii si každý hľadí svoje existenčné záujmy a osud politického spoločenstva posúva nabok.



spravodajca TASR Ladislav Vallach