Maďarský prezident Áder vypísal komunálne voľby na 13. októbra

Budapešť 26. júla (TASR) - Maďarský prezident János Áder vypísal voľby do orgánov samospráv na 13. októbra. Vyplýva to z uznesenia zverejneného v piatok na internetovej stránke kancelárie hlavy štátu.



"Sila a stabilita maďarskej demokracie spočíva v prejavení slobodnej a zodpovednej vôle občanov národa disponujúcich volebným právom," píše Áder v uvedenom dokumente.



Zároveň zdôraznil, že od prvých slobodných volieb v roku 1990 sú v Maďarsku dané všetky ústavné podmienky na to, aby Maďari sami rozhodovali o svojom osude, o otázkach určujúcich prítomnosť i budúcnosť.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)