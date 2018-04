Maďarský úrad vlády vzdal hold maďarským obetiam holokaustu

Maďarský parlament v roku 2000 vyhlásil 16. apríl za Pamätný deň maďarských obetí holokaustu.

Budapešť 16. apríla (TASR) - V Pamätný deň maďarských obetí holokaustu vzdáva úrad maďarskej vlády hold takmer 600.000 Maďarom, z ktorých väčšina bola prenasledovaná a zavraždená pre svoj židovský pôvod. Vyplýva to z pondelňajšieho vyhlásenia, ktoré zverejnila agentúra MTI.



"Celá Európa nesie spoločnú zodpovednosť za to, aby sa ďalšie generácie poučili z hriechov minulosti, aby pochopili ich pozadie a aby sa zamysleli nad ich následkami," píše sa v dokumente úradu vlády, podľa ktorého tento deň je aj výzvou pre všetkých ľudí dobrej vôle, aby posilnili solidaritu a pocit spolupatričnosti a aby sa cvičili vo vzájomnej trpezlivosti.



"Je to dôležité v týchto časoch, keď náboženská netrpezlivosť, ktorá je priamym následkom nezodpovednej prisťahovaleckej politiky Bruselu, spôsobuje násilné trestné činy nevídaných rozmerov na západe tohto kontinentu," uzatvára úrad vlády, podľa ktorého existuje voči silnejúcim prejavom antisemitizmu jediná cesta: Európa sa musí vrátiť k svojmu hodnotovému poriadku založenému na židovsko-kresťanských tradíciách.



Maďarská vláda zdôraznila, že pred časom v takomto duchu prijala rozhodnutia, na základe ktorých je dnes Maďarsko najbezpečnejšou krajinou Európy, v ktorej sa nikto nemusí obávať prenasledovania pre svoje náboženstvo, svoj pôvod či svetonázor.



V zmysle rozhodnutia maďarského parlamentu z roku 2000 je 16. apríl Pamätným dňom maďarských obetí holokaustu. Tento deň je spomienkou na začiatok procesu segregácie maďarských židov do get v roku 1944.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)