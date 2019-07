Maďarský vicepremiér priznal podporu maďarských strán v zahraničí

Server pripomína, že táto podpora priebežne vyvoláva ostrú diskusiu na maďarskej politickej scéne, ale aj v krajinách, kde maďarské strany fungujú.

Budapešť/Baile Tušnad 26. júla (TASR) - Maďarská vláda inštitucionálne podporuje maďarské politické strany v zahraničí. Podľa spravodajského servera Index.hu to v piatok uviedol maďarský vicepremiér Zsolt Semjén na 30. letnej univerzite Maďarov v rumunskom meste Baile Tušnad.



Server pripomína, že táto podpora priebežne vyvoláva ostrú diskusiu na maďarskej politickej scéne, ale aj v krajinách, kde maďarské strany fungujú. Kým opozičné strany v Maďarsku poukazujú na netransparentnosť tejto finančnej podpory, politikom v krajinách susediacich s Maďarskom vadí, že strana pôsobiaca na území ich krajiny je podporovaná zo zahraničia.



"Nemusíme sa ostýchať," povedal Semjén a otvorene potvrdil, že maďarská vláda inštitucionálnym spôsobom podporuje zahraničné maďarské politické strany. "Pozdravujem 'nástupnícke' krajiny, ktorých sa to týka, a ktorým sa to nepáči," formuloval vicepremiér, ktorý tým podľa servera mal na mysli okolité krajiny, v ktorých žije maďarská menšina.



Maďarský kabinet podľa jeho slov podporuje zachovanie a rozvoj Maďarov žijúcich v zahraničí obnovou a výstavbou takmer 1000 materských škôlok a jaslí, vybudovaním siete univerzitného vzdelávania, rozvojom ekonomiky vo Vojvodine, čo je prospešné nielen Maďarom žijúcim v Srbsku, ale aj Srbom, financovaním už uvedených politických strán zahraničných Maďarov, ale aj udeľovaním maďarského občianstva príslušníkom maďarskej menšiny v zahraničí. Semjén zdôraznil, že počet držiteľov dvojakého občianstva žijúcich v zahraničí sa už blíži k 1,1 miliónu.



Vicepremiér poznamenal, že kým v roku 2009 vtedajšia maďarská vláda vyčlenila na podporu Maďarov žijúcich v zahraničí deväť miliárd forintov (27,7 milióna eur), terajšia vláda premiéra Viktora Orbána podporuje zahraničných Maďarov sumou 130 miliárd forintov (399,7 milióna eur). Podľa jeho slov "je to v skutočnosti viac".



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)