Maďarských turistov prichytili pri krádeži tehál v Auschwitzi

Varšava 17. júla (TASR) - Dvoch maďarských turistov, ktorí si z bývalého koncentračného tábora Auschwitz v Poľsku chceli ako suvenír odniesť tehly z ruín krematória, odsúdili na podmienečný trest a pokutu 346 eur. Informovala o tom rozhlasová stanica Deutsche Welle.



Páchateľmi pokusu o krádež, ku ktorému došlo cez víkend, boli 30-ročná žena a 36-ročný muž. Ich čin nahlásili polícii iní zahraniční turisti, ktorí si počas prehliadky múzea v Birkenau všimli, že maďarský pár sa snaží odcudzené tehly schovať do batoha.



Maďarskí turisti sa podľa médií snažili objasniť svoje konanie tým, že tehly si vzali ako suvenír a neuvedomili si dôsledky svojho konania.



Hovorca oblastnej správy poľskej polície Mateusz Drwal informoval, že muž a žena boli obvinení z krádeže kultúrneho dedičstva. Obaja boli odsúdení na podmienečný ročný trest rok odňatia slobody s probačným dohľadom a musia zaplatiť pokutu po 1500 zlotých (350 eur).



Koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau sa stal symbolom holokaustu - genocídy asi šiestich miliónov európskych Židov, ale aj Rómov, Slovanov, homosexuálov či ďalších "nepriateľov národného socializmu". V roku 1979 bol koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Tento komplex každoročne navštevuje asi milión turistov z celého sveta.



Turisti z Maďarska pritom neboli prvými návštevníkmi, čo z bývalého nacistického tábora smrti ukradli nejaké artefakty.



V decembri 2015 boli dvaja britskí tínedžeri prichytení pri krádeži vystavených predmetov z budovy, kde nacistickí väznitelia skladovali skonfiškované osobné veci zajatcov. Pri telesnej prehliadke u mladíkov objavili odcudzené exponáty - úlomok britvy, časť lyžice, množstvo gombíkov a dva kúsky skla. V marci roku 2014 zatkli zasa talianskeho turistu, keď sa pokúšal vyniesť z bývalého tábora kus odcudzeného ostnatého drôtu. V roku 2009 bola ukradnutá štvormetrová kovová tabuľa s nemeckým nápisom Arbeit Macht Frei (Práca oslobodzuje), ktorá bola nad vstupnou bránou do tábora. Traja zlodeji boli odsúdení na tresty odňatia slobody v trvaní od šesť mesiacov do dva a pol roka.