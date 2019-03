Maďarským úradníkom sprísnili pravidlá, budú pracovať denne 9 hodín

Upozornil na to v piatok ľavicový denník Népszava, podľa ktorého zamestnancom štátnej správy sa začína pracovný čas o 06.45 h.

Budapešť 1. marca (TASR) - S platnosťou od 1. marca vstúpili v Maďarsku do platnosti sprísnené pravidlá týkajúce sa práce štátnych úradníkov. Upozornil na to v piatok ľavicový denník Népszava, podľa ktorého zamestnancom štátnej správy sa začína pracovný čas o 06.45 h a denne musia odpracovať deväť hodín.



Podľa denníka sa do ich pracovného času už podľa nových pravidiel nezaráta obedňajšia prestávka. Medzi ďalšie reštrikčné opatrenia patrí zrušenie mimomzdových prostriedkov pre pracovníkov štátnych úradov v župných mestách a v hlavnom meste, zníženie dovolenky z 25 na 20 dní, ale aj určenie ďalších voľných dní na základe pracovnej pozície, a nie na základe stráveného času v práci, ako tomu bolo doteraz.



Zmenou je aj možnosť predĺženia pracovnej doby na 12 hodín, a to bez nároku na vyplatenie nadčasov. Nové pravidlá zavádzajú pre štátnych úradníkov štatút vládnej služby.



Népszava podotýka, že nové pravidlá vstupujú do platnosti aj napriek tomu, že z príslušných 38 vykonávacích predpisov je zatiaľ hotový iba jeden.



V Maďarsku je v priemere desaťpercentný nedostatok zamestnancov štátnej správy, avšak v západných župách tento pomer dosahuje až 20 percent, pričom údajne stále platí zákaz prijímania nových pracovníkov, uzatvára denník.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach