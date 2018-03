Madrid nesúhlasí s Jordim Turullom ako možným katalánskym premiérom

J. Turull patrí k bývalým regionálnym lídrom, ktorým v súvislosti s vlaňajšou snahou regionálneho parlamentu o vyhlásenie nezávislosti Katalánska od Španielska hrozia obvinenia zo vzbury.

Madrid 22. marca (TASR) - Španielska vláda odmietla plán separatistov zvoliť si v katalánskom parlamente za predsedu regionálnej vlády Jordiho Turulla.



Roberto Bermúdez de Castro Mur, špianelsky štátny tajomník pre územnú správu, označil podľa agentúry AP štvrtkovú voľbu nového katalánskeho premiéra za ďalší úskočný manéver v zúfalých pokusoch Katalánska o získanie nezávislosti. Povedal, že vláda bude v tejto súvislosti proti zvoleniu akéhokoľvek kandidáta, ktorému hrozí stíhanie.



Turull je už v poradí tretím separatistickým kandidátom navrhovaným na funkciu predsedu regionálnej vlády - po zosadenom premiérovi Carlesovi Puigdemontovi, ktorý ušiel do Belgicka, a väznenom katalánskom lídrovi Jordim Sánchezovi, ktorý sa v stredu vzdal kandidatúry. Turull patrí k bývalým regionálnym lídrom, ktorým v súvislosti s vlaňajšou snahou regionálneho parlamentu o vyhlásenie nezávislosti Katalánska od Španielska hrozia obvinenia zo vzbury.



Sudca Najvyššieho súdu Pablo Llarena nedávno oznámil, že ukončuje vyšetrovanie nelegálneho pokusu Katalánska o osamostatnenie sa od Španielska. Už v piatok ráno by mal zverejniť žaloby a možno aj obvinenia, ktoré by Turullovi bránili vykonávať premiérsku funkciu.