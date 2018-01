Madrid zakázal schôdzku Torrenta a Puigdemonta v delegatúre Katalánska

Stretnutie s novinármi dal zvolať Torrent, ktorý chce na stretnutí s Puigdemontom analyzovať súčasnú politickú situáciu v Katalánsku.

Brusel/Madrid 24. januára (TASR) - Španielska vláda nariadila stálemu zastúpeniu Katalánska v Bruseli, aby vo svojich priestoroch neumožnilo na stredu naplánované stretnutie predsedu katalánskeho parlamentu Rogera Torrenta s bývalým katalánskym premiérom Carlesom Puigdemontom, ktorý po zosadení zo svojej funkcie Madridom odišiel do exilu v Belgicku. Informovala o tom španielska televízia TVE.



Podľa nej Madrid okrem toho zastúpeniu Katalánska v bruselskom sídle EÚ nariadil zrušiť aj na stredu zvolanú tlačovú konferenciu.



Stretnutie s novinármi dal zvolať Torrent, ktorý chce na stretnutí s Puigdemontom analyzovať súčasnú politickú situáciu v Katalánsku a možnosti jeho prípadného opätovného uvedenia do funkcie predsedu katalánskej vlády.



Španielsky denník El País na svojej webovej stránke napísal, že španielska vláda chce využiť svoje právomoci, získané aktivovaním článku 155 španielskej ústavy, a požiada súkromnú bezpečnostnú službu, aby zabránila Puigdemontovi vo vstupe do budovy, kde sídli katalánske zastúpenie pri EÚ.



Španielsky premiér Mariano Rajoy na margo tohto rozhodnutia podľa El País uviedol: "Nevidím na tom nič zlé".



Príslušníci bezpečnostnej služby údajne dostali pokyn, aby si "veľmi starostlivo všímali, kto je vnútri áut" prichádzajúcich k objektu.



Denník El País na svojom webe ďalej pripomenul, že Torrent v pondelok navrhol, aby sa kandidátom na zostavenie novej katalánskej vlády stal práve Puigdemont, ktorému však v prípade vstupu na španielske územie hrozí zatknutie, vzatie do väzby a stíhanie za rebéliu, spreneveru verejných prostriedkov, korupciu a poburovanie, ktorých sa dopustil pri presadzovaní snáh o vyhlásenie nezávislosti Katalánska od Španielska.



Tri katalánske proseparatistické politické strany - Spoločne pre Katalánsko (JxCat), Republikánska ľavica Katalánska (ERC) a Kandidátka ľudovej jednoty (CUP) -, ktoré Puigdemontovu nomináciu na post "prezidenta" Katalánska podporujú, momentálne zvažujú, akou formou by sa mohol ujať úradu.



El País napísal, že ešte stále je "v hre" možnosť, že by sa Puigdemont funkcie ujal buď "na diaľku", alebo prostredníctvom poverenej osoby.



Samotný Puigdemont v utorok počas návštevy Dánska nevylúčil, že funkciu prevezme osobne.



Práve v súvislosti s týmto variantom španielsky minister vnútra Juan Ignacio Zoido v utorok informoval o posilnení bezpečnostných opatrení na hraniciach s cieľom zabrániť Puigdemontovi vo vstupe do Španielska, a to aj inkognito.