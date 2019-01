Maduro je pripravený rokovať s opozíciou za pomoci sprostredkovateľov

Agentúra AP informovala, že vodca venezuelskej opozície Juan Guaidó, ktorý sa minulý týždeň vyhlásil za dočasného prezidenta, vyzval občanov, aby v stredu opäť protestovali proti Madurovi.

Caracas 30. januára (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro je pripravený rokovať s opozíciou za účasti medzinárodných sprostredkovateľov a podporil by aj vypísanie predčasných parlamentných volieb. Uviedol to v rozhovore pre agentúru RIA Novosti, ktorý sa na jej webovej stránke objavil v stredu.



Agentúra AP informovala, že vodca venezuelskej opozície Juan Guaidó, ktorý sa minulý týždeň vyhlásil za dočasného prezidenta, vyzval občanov, aby v stredu opäť protestovali proti Madurovi.



Maduro v rozhovore pre ruskú tlačovú agentúru uviedol, že je "pripravený posadiť sa za rokovací stôl s opozíciou - pre dobro Venezuely, v záujme mieru a jej budúcnosti."



Pokiaľ ide o medzinárodných sprostredkovateľov, Maduro poznamenal, že "je niekoľko vlád a organizácií, ktoré prejavili úprimné obavy z toho, čo sa deje vo Venezuele, a vyzývajú na dialóg".



Z jeho slov vyplýva, že ide o "vlády Mexika, Uruguaja, Bolívie, Ruska, Vatikánu a niektoré európske vlády".



Maduro vyhlásil, že rokovania o medzinárodnom sprostredkovaní rokovaní o riešení situácie vo Venezuele už prebiehajú. Dodal, že táto záležitosť sa môže vyriešiť "v najbližších hodinách".



Na margo predčasných volieb Maduro uviedol, že "by bolo veľmi dobré uskutočniť parlamentné voľby skôr - bola by to veľmi vhodná forma politickej diskusie, dobré riešenie s ľudovým hlasovaním".



Vo Venezuele sa 21. januára začali masové protesty proti súčasnému prezidentovi Madurovi. O dva dni neskôr - 23. januára - sa predseda Národného zhromaždenia Juan Guaidó vyhlásil za dočasného prezidenta. Spojené štáty a niekoľko ďalších krajín Guaidóa uznali za legitímnu hlavu štátu. Medzi tými, ktoré podporujú Madura, je Rusko.