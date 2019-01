Maduro nariadil prehodnotiť vzťahy s USA

Venezuela skĺzla v pondelok do ešte väčšieho chaosu, keď bezpečnostné sily pred svitaním potlačili vzburu príslušníkov Národnej gardy, čo spustilo násilné pouličné protesty.

Caracas 23. januára (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro nariadil dôkladné preskúmanie diplomatických vzťahov svojej krajiny so Spojenými štátmi. Nové opatrenia Maduro zverejní v najbližších hodinách, informovala agentúra AP.



Stalo sa tak v reakcii na vyhlásenie viceprezidenta USA Mika Pencea, ktorý v utorok vyhlásil, že Venezuelčania majú "neochvejnú podporu" Spojených štátov v ich úsilí obnoviť demokraciu vo vlastnej krajine. Vo videoposolstve označil Madura za "diktátora, ktorý nemá žiadny legitímny nárok na moc".



Penceovo vyhlásenie bolo vyjadrením podpory pre protesty proti Madurovej vláde, ktoré sa vo Venezuele uskutočnia v stredu.



Venezuelské vedenie však obvinilo Biely dom, že Penceovo vyhlásenie bolo výzvou na prevrat.



Maduro v televíznom prejave uviedol, že podporou pre venezuelskú opozíciu Pence dosiahol, že vzťahy oboch krajín klesli do najnižšieho bodu za 200 rokov svojej existencie.



Pence tiež vyhlásil, že ľud Spojených štátov bude stáť na strane Venezuelčanov dovtedy, kým sa neobnoví demokracia v tejto juhoamerickej krajine.



Ministri zahraničných vecí piatich európskych štátov medzitým oznámili, že chcú, aby Európska únia zohrala aktívnu úlohu ako medzinárodný sprostredkovateľ riešenia, ktoré je podľa ich názoru vo Venezuele nutné. Šéfovia diplomacie Španielska, Francúzska, Talianska, Portugalska a Holandska vo vyhlásení vyzvali vysokú predstaviteľku EÚ pre zahraničné veci Federicu Mogheriniovú, aby zintenzívnila snahy s cieľom "čo najskôr" založiť tzv. skupinu medzinárodného kontaktu.



