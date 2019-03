Maduro obvinil USA zo žoldierskeho sprisahania voči nemu

Obvinil tiež Kolumbiu z účasti na tomto pláne a uviedol, že zatkli neidentifikovaného kolumbijského polovojenského šéfa, ktorý podáva svedeckú výpoveď.

Washington 24. marca (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro obvinil v sobotu Spojené štáty z využitia zmrazených peňažných prostriedkov Venezuely na financovanie žoldnierov, ktorí ho majú zabiť v rámci "sprisahania" riadeného opozičným lídrom Juanom Guaidóom. Informovala o tom agentúra AFP.



"Zmarili sme tento plán osobne organizovaný diabolskou bábkou s cieľom zabiť ma," povedal Maduro tisícom svojich priaznivcov v Caracase s odkazom na Guaidóa, ktorého ako dočasného prezidenta Venezuely uznalo viac ako 50 krajín.



Obvinil tiež Kolumbiu z účasti na tomto pláne a uviedol, že zatkli neidentifikovaného kolumbijského polovojenského šéfa, ktorý "podáva svedeckú výpoveď".



Minister informácií Jorge Rodríguez v štátnej televízii povedal, že "najatí vrahovia" zo Salvádora, Guatemaly a Hondurasu boli naverbovaní za "veľké sumy peňazí" a vyslaní do Kolumbie pred misiami do Venezuely, kde mali vykonať "cielené vraždy" a "sabotáž".



Rodríguez obvinil Guaidóovho šéfa kancelárie Roberta Marrera, že dostal peniaze z USA a je hlavným organizátorom údajnej operácie.



Marrera, 49-ročného právnika, zatkli venezuelské úrady počas razie v noci na štvrtok v jeho dome v Caracase. USA, Európska únia a niektoré latinskoamerické krajiny vzápätí vyzvali na jeho prepustenie.



Minister vnútra Néstor Reverol povedal, že Marrero viedol "teroristickú bunku" a našli u neho "skrýšu zbraní a peňazí v cudzej mene".



Minister informácií Rodríguez zverejnil nahrávky, ktoré sú podľa neho rozhovormi Marrera s Guaidóom cez aplikáciu WhatsApp a majú v nich diskutovať o využití venezuelských peňazí zablokovaných americkými sankciami na financovanie ozbrojených skupín s podporou kolumbijského prezidenta Ivána Duqueho.



Tieto obvinenia krátko potom zopakoval Maduro na zhromaždení svojich prívržencov. Podľa jeho vlády sa Spojené štáty zmocnili venezuelských aktív v hodnote 30 miliárd dolárov (26,5 mld. eur) vrátane peňazí na bankových účtoch.



Spojené štáty opakovane varovali Madurovu vládu, aby nezatkla Guaidóa alebo jeho blízkych spolupracovníkov, pretože by čelila nešpecifikovaným dôsledkom.