Maduro: Odmietam do krajiny vpustiť falošnú humanitárnu pomoc

Caracas 8. februára (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro sa v piatok zaprisahal, že do krajiny nevpustí "falošnú" humanitárnu pomoc od Spojených štátov, o ktorú požiadal opozičný líder Juan Guaidó. Informovala o tom agentúra AFP.



"Venezuela nedovolí hrať divadlo o falošnej humanitárnej pomoci. Nie sme žobráci," uviedol Maduro na tlačovej konferencii. Vyhlásil tiež, že venezuelská kríza je "výmyslom Washingtonu", ktorý chce takto ospravedlniť svoje "zasahovanie" v krajine.



Maduro nedostatok potravín a liekov pripísal za vinu sankciám, ktoré USA uvalili na ropnú firmu Petroleos de Venezuela (PDVSA). "Uvoľnite peniaze, ktoré ste zablokovali a skonfiškovali," vyzval Maduro.



"Je to príšerná hra: najprv nás chytíte pod krk a potom nás prinútite prosiť o omrvinky," dodal. Maduro humanitárnu pomoc označil za "snahu potupiť ľudí".



Maduro svoj hnev obrátil aj proti kontaktnej skupine a Európskej únii: "Nepočúvate, aká je pravda vo Venezuele. Ste hluchí."



Guaidó povedal, že ak Maduro zakáže prijať humanitárnu pomoc, môže to spôsobiť smrť až 300.000 ľudí.



Ministri z vyše desiatich európskych a latinskoamerických krajín vyzvali vo štvrtok na "slobodné, transparentné a dôveryhodné prezidentské voľby" vo Venezuele, ktoré by mohli byť riešením tamojšej odvíjajúcej sa politickej krízy.



Medzinárodná kontaktná skupina na stretnutí v Uruguaji uviedla, že je odhodlaná nájsť "mierové, demokratické" východisko z mocenského boja medzi venezuelským prezidentom Nicolásom Madurom a opozičným lídrom Juanom Guaidóom, a to "bez použitia sily".