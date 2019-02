Maduro odmietol ultimátum, aby vypísal nové voľby

Maduro v rozhovore pre španielsku televíznu stanicu Sexta povedal, že nepodľahne tlaku tých, ktorí volajú po jeho odchode, informovala agentúra AFP.

Madrid 4. februára (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro v nedeľu odmietol výzvu niektorých európskych krajín, aby vypísal nové voľby hlavy štátu po tom, ako sa predseda parlamentu Juan Guaidó vyhlásil za dočasného vodcu krajiny.



Maduro v rozhovore pre španielsku televíznu stanicu Sexta povedal, že "nepodľahne tlaku" tých, ktorí volajú po jeho odchode, informovala agentúra AFP.



Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko a Veľká Británia vyzvali 26. januára Madura, aby do ôsmich dní oznámil termín nových prezidentských volieb. V opačnom prípade sú pripravené uznať za dočasného prezidenta lídra opozície Juana Guaidóa.



Miernejšie stanovisko vydala v ten istý deň EÚ prostredníctvom svojej vysokej predstaviteľky pre zahraničné veci Federicy Mogheriniovej. Požadovala v ňom čo najrýchlejšie konanie slobodných, transparentných a dôveryhodných prezidentských volieb vo Venezuele a vytvorenie vlády, ktorá skutočne reprezentuje vôľu občanov tejto juhoamerickej krajiny.



Ak takéto voľby nebudú oznámené v najbližších dňoch, EÚ "podnikne ďalšie kroky" vrátane uznania vedenia krajiny v súlade s článkom 233 venezuelskej ústavy. Znamenalo by to, že 27-členný blok uzná za prechodnú hlavu štátu Juana Guaidóa.



Maduro sa 10. januára napriek sporným prezidentským voľbám ujal vlády na ďalšie šesťročné obdobie. Guaidó sa 23. januára vyhlásil za dočasného prezidenta.