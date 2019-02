Maduro predstavil kampaň na podporu turizmu a investícií vo Venezuele

Na uplatnenie novej stratégie je podľa neho ten správny čas, a to vzhľadom na pozornosť, ktorú v súčasnosti venujú Venezuele zahraničné médiá.

Caracas 13. februára (TASR) - Bez ohľadu na súčasnú politickú krízu vo Venezuele predstavil tamojší prezident Nicolás Maduro kampaň, ktorej cieľom je prilákať do krajiny zahraničných dovolenkárov a investície. Jej súčasťou propagácie je videonahrávka, v ktorej sa objavujú mnohé prírodné krásy, ako aj heslo "Venezuela ťa očakáva", informovala v stredu agentúra DPA.



"Vytvorili sme predpoklady na to, aby naša vlasť urobila veľký krok vpred v oblasti rozvoja medzinárodného cestovného ruchu," vyhlásil socialista Maduro v Caracase v utorok večer miestneho času.



Na uplatnenie novej stratégie je podľa neho ten správny čas, a to vzhľadom na pozornosť, ktorú v súčasnosti venujú Venezuele zahraničné médiá. "Okolnosti sú priaznivé, keďže sa Venezuela nachádza geopoliticky v ohnisku búrky a svetová tlač venuje správam z našej krajiny celé stránky," vyjadril sa Maduro s tým, že svetovej verejnosti bude teraz možné ukázať aj skutočnú tvár krajiny.



Maduro dôrazne odmieta, že by Venezuela — kedysi bohatá ropná veľmoc — zápasila s humanitárnou krízou. Problémy v zásobovaní tovarom, ako aj vysokú infláciu a kriminalitu pripisuje "obchodnej vojne" zo strany Spojených štátov.



Ako však pripomína DPA, kríza vo Venezuele tvrdo zasiahla aj turizmus. Spojenie s hlavným mestom Caracas zabezpečuje už iba niekoľko zahraničných leteckých spoločností a cesta z letiska do centra je považovaná za veľmi nebezpečnú.



V aktuálnom rozhovore, ktorý poskytol britskej stanici BBC, Maduro poprel, že by bola situácia v zásobovaní tovarom kritická. "Či máme problémy? Pravdaže máme, ale Venezuela nie je krajinou, kde panuje hlad. Máme vysokú úroveň, čo sa týka výživy a prístupu k potravinám."



Spojené štáty a iné krajiny sa podľa Madura snažia prekrúcať skutočnosť, aby mali zámienku na intervenciu. V rámci mocenského súboja s opozičným vodcom Juanom Guaidóom, ktorý sa v januári vyhlásil za dočasnú hlavu štátu, odmieta otvoriť štátne hranice pre dodávky zahraničnej humanitárnej pomoci.