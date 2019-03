Maduro tvrdí, že kyberútok zabránil obnoveniu dodávok elektriny

Rozsiahly výpadok prúdu vo štvrtok popoludní zasiahol takmer celú juhoamerickú krajinu a pokým v sobotu v niektorých oblastiach obnovili prerušované dodávky elektriny, iné zostali bez nej.

Caracas 10. marca (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro tvrdí, že nový kybernetický útok zabránil úradom obnoviť dodávky elektrickej energie v krajine po štvrtkovom rozsiahlom výpadku, ktorý spôsobil chaos. Povedal to v sobotu na zhromaždení v Caracase, informovala agentúra AFP.



Maduro pred svojimi stúpencami vyhlásil, že dodávky elektriny boli obnovené na takmer 70 percent, keď "sme na poludnie boli postihnutí ďalším kyberútokom na jeden z generátorov, ktorý fungoval bezchybne, a to narušilo a zmarilo všetko, čo sme dosiahli".



Venezuelská vláda obvinila z výpadku USA, ktoré podľa nej sabotovali ústrednú elektráreň Guri. Podľa ministra spojov Jorgeho Rodrígueza tam došlo ku "kyberútoku na automatizovaný kontrolný systém".



Venezuela často zažíva čiastočné výpadky prúdu, tohtotýždňový však patril k najhorším a najdlhším za celé roky a ochromil veľkú časť krajiny. Opozícia tvrdí, že v dôsledku výpadku zomreli desiatky ľudí, čo však Rodríguez poprel.



Problémy Venezuely s elektrinou sú podľa expertov zapríčinené nedostatočnými investíciami do infraštruktúry, dopĺňa AFP s tým, že Madurov režim obvykle výpadky pripisuje vonkajším faktorom.