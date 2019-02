Maduro v rozhovore pre AP pozval Trumpovho vyslanca do Venezuely

Venezuelský líder síce ostro kritizoval Trumpov konfrontačný postoj k jeho socialistickej vláde, zároveň však priznal, že nezahadzuje nádej na skoré stretnutie s americkým prezidentom.

Caracas 15. februára (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro pozval osobitného vyslanca americkej vlády pre Venezuelu Elliotta Abramsa do Venezuely. Maduro predtým v rozhovore pre agentúru AP povedal, že venezuelský minister zahraničných vecí mal s americkým predstaviteľom v New Yorku tajné stretnutia. Informovala o tom v noci na piatok agentúra AP.



Druhé stretnutie sa údajne uskutočnilo štyri dni po tom, ako Abrams vyhlásil, že čas na rozhovory s Madurovou vládou už dávno vypršal a Trumpova vláda verejne podporila opozičného lídra Juana Guaidóa.



Maduro ďalej pre AP uviedol, že šéf venezuelskej diplomacie počas svojho pobytu v New Yorku pozval Abramsa do Venezuely "súkromne, verejne alebo tajne". "Ak sa chce stretnúť, povedzte mi kedy, kde a ako a ja tam budem," povedal Maduro bez bližších detailov. Obe zmienené newyorské stretnutia podľa neho trvali niekoľko hodín.



Venezuelský líder síce ostro kritizoval Trumpov konfrontačný postoj k jeho socialistickej vláde, zároveň však priznal, že nezahadzuje nádej na skoré stretnutie s americkým prezidentom. Na ňom by mohli spoločne vyriešiť krízu po tom, ako USA uznali Guaidóa.



Americká strana Madurove slová bezprostredne nekomentovala, dodala AP.



Spojené štáty uznali Guiadóa za legitímneho najvyššieho predstaviteľa Venezuely a medzičasom uvalili na krajinu prísne sankcie. Guiadóovi tiež odovzdali kontrolu nad bankovými účtami venezuelskej vlády v USA.