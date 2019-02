Madurovi sa nepáčilo interview, novinárov zadržiavali skoro 3 hodiny

Tím vedený Jorgeom Ramosom prišiel do Caracasu nakrútiť rozhovor s venezuelským prezidentom Nicolásom Madurom. Tomu sa však postupom času prestali páčiť otázky, ktoré mu Ramos kládol.

Caracas/Miami 26. februára (TASR) - Šesťčlenný tím novinárov americkej televíznej stanice Univisión vysielajúcej v španielčine bol v pondelok takmer tri hodiny zadržiavaný v prezidentskom paláci vo venezuelskej metropole Caracas. Informovala o tom agentúra DPA.



Tím vedený Jorgeom Ramosom, americkým občanom narodeným v Mexiku, prišiel do Caracasu nakrútiť rozhovor s venezuelským prezidentom Nicolásom Madurom. Tomu sa však postupom času prestali páčiť otázky, ktoré mu Ramos kládol.



Po asi 15 minútach, keď mu novinár ukázal zábery Venezuelčanov konzumujúcich potraviny, ktoré vybrali zo smetiarskeho auta, Maduro rozhovor ukončil. Novinárov potom na 2,5 hodiny zatvorili do izby bez svetla a odobrali im techniku, mobily aj nakrútený materiál, uviedla televízia Univisión na svojej stránke.



Ramosovi sa predtým, ako mu zobrali jeho telefón, podarilo spojiť s kolegom. "Nicolásovi Madurovi som povedal, že milióny Venezuelčanov a mnoho vlád vo svete ho nepovažujú za legitímneho prezidenta, ale za diktátora. To sa mu evidentne nepáčilo a rozhovor preto prerušil," povedal Ramos po prepustení.



Zhabané vybavenie Madurova ochranka novinárom nevrátila.



Venezuelský minister informácií Jorge Rodríguez označil incident s novinármi za "divadlo" amerického ministerstva zahraničných vecí. "Nebudeme súčasťou tejto lacnej šou," cituje ho agentúra BNO News.



Cez víkend došlo na venezuelsko-kolumbijských hraniciach ku krvavým zrážkam, pri ktorých bezpečnostné zložky prekazili pokusy prívržencov opozičného lídra Juana Guaidóa dostať do Venezuely dodávky potravín a liekov poskytnutých prevažne Spojenými štátmi. Štyria ľudia prišli pri násilnostiach o život a stovky ďalších utrpeli zranenia.



Situáciou vo Venezuele sa bude v utorok na žiadosť USA zaoberať mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN.



Účastníci stretnutia tzv. limskej skupiny vyzvali v pondelok v Bogote Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu, aby sa zaoberal dianím vo Venezuele a odmietanie Madura vpustiť do krajiny zahraničnú pomoc stíhal ako "zločin proti ľudskosti".