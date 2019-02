Do Budapešti pricestuje Orbánov najväčší bruselský kritik

Frans Timmermans sa má stretnúť najskôr s predstaviteľmi maďarských odborárov, s ktorými bude hovoriť o novele zákonníka práce týkajúcej sa rozšírenia ročného rámca nadčasov.

Budapešť 14. februára (TASR) - Prvý podpredseda Európskej komisie a líder kandidátky Strany európskych socialistov (PES) pre májové voľby do Európskeho parlamentu (EP) Frans Timmermans, ktorý je najväčším bruselským kritikom vlády maďarského premiéra Viktora Orbána, pricestuje v piatok na návštevu Budapešti. Informoval o tom vo štvrtok denník Magyar Nemzet.



Tento holandský politik sa podľa denníka má stretnúť najskôr s predstaviteľmi maďarských odborárov, s ktorými bude hovoriť o novele zákonníka práce týkajúcej sa rozšírenia ročného rámca nadčasov.



Predseda maďarskej odborovej organizácie MSZSZ László Kordás schôdzku s Timmermansom, ktorú sprostredkovala Maďarská socialistická strana, potvrdil. Zároveň dodal, že Európska komisia na sťažnosť odborov MSZSZ na uvedenú novelu nereagovala.



Podľa názoru maďarskej vlády je Timmermans "najvýraznejším predstaviteľom síl presadzujúcich prisťahovalectvo" a dobrým priateľom amerického finančníka Georgea Sorosa - preto nie je prekvapujúce, že pred voľbami do Európskeho parlamentu prichádza do Maďarska robiť predvolebnú kampaň.



Prvý podpredseda EK, ktorý sa zúčastní aj na víkendovom budapeštianskom zjazde MSZP, reagoval 30. januára v Bruseli na Orbánovo vyhlásenie, podľa ktorého je Sorosovým človekom: "Úprimne povedané, viac by ma znervózňovalo, keby ma Orbán začal chváliť," povedal holandský sociálny demokrat.



