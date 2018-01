Magyar Nemzet: Verejnú sféru čaká po voľbách masové prepúšťanie

Začiatkom decembra predseda Celoštátneho zväzu podnikateľov (VOSZ) Sándor Demján pri príležitosti Dňa podnikateľov vyhlásil, že by bolo potrebné prepustiť 350.000 prebytočných štátnych zamestnancov.

Budapešť 2. januára (TASR) - Maďarská vláda sa zrejme chystá po jarných parlamentných voľbách na masové prepúšťanie zamestnancov verejnej sféry, napísal v utorok denník Magyar Nemzet.



Podľa periodika to vyplýva zo skutočnosti, že z projektu Európskej únie Prevencia a riešenie prepúšťania získal rezort ľudských zdrojov päť miliárd forintov (16,1 milióna eur), ktoré môže využiť v nadchádzajúcom období troch rokov.



Tieto prostriedky môže ministerstvo využiť na pomoc prepusteným zamestnancom pri prechode do súkromnej sféry. Pomoc sa bude týkať poradenstva i potrebného vzdelávania.



Magyar Nemzet zdôrazňuje, že je vylúčené, aby vláda oznámila masové prepúšťanie vo verejnej sfére pred parlamentnými voľbami.



Začiatkom decembra predseda Celoštátneho zväzu podnikateľov (VOSZ) Sándor Demján pri príležitosti Dňa podnikateľov vyhlásil, že by bolo potrebné prepustiť 350.000 prebytočných štátnych zamestnancov, pretože predstavujú obrovskú záťaž pre maďarské hospodárstvo.



Demján avizoval, že po voľbách bude zväz tvrdo a agresívne tlačiť na vládu, aby týchto zamestnancov presmerovala do súkromnej sféry.