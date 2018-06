Makei: Ruská vojenská základňa v Bielorusku zatiaľ nebude

Bielorusko je podľa ministra stále ochotné poskytnúť svoje mierové sily, ktoré by pomohli vyriešiť konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou.

Brusel 1. júna (TASR) - Bielorusko zatiaľ nemá v pláne umožniť Rusku, aby malo na bieloruskom území svoju vojenskú základňu. Podľa agentúry Reuters to vo štvrtok uviedol bieloruský minister zahraničných veci Uladzimir Makei. Dodal však, že tento postoj by jeho krajina mohla prehodnotiť v prípade stálej americkej vojenskej prítomnosti v Poľsku.



V súvislosti s ponukou Varšavy vybudovať na poľskom území kvôli obavám z ruskej agresie americkú vojenskú základňu, Makei upozornil, že tento krok by v regióne zvýšil "nedôveru".



Na tlačovej konferencii v Bruseli, kde rokoval o posilnení spolupráce svojej krajiny s EÚ, Makei uviedol, že Minsk chce dosiahnuť zníženie napätia v regióne a zachovať si dobré vzťahy so Západom, ale aj s Moskvou. "V budúcnosti by sme však mali brať do úvahy kroky, ktoré prijmú naši susedia," povedal.



Makei zdôraznil, že Bielorusko pod Alexandrom Lukašenkom, ktorý je prezidentom tejto bývalej sovietskej republiky už 24 rokov, chce v regióne udržiavať otvorený "vojenský dialóg" a mať pod kontrolou zóny napätia.



Bielorusko je podľa ministra stále ochotné poskytnúť svoje mierové sily, ktoré by pomohli vyriešiť konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou. Pripomenul, že ide o ponuku, s ktorou Lukašenko prišiel pred štyrmi rokmi, no niektoré zo strán zainteresovaných v konflikte opäť prejavili záujem o túto misiu.



Makei v Bruseli rokoval so šéfkou diplomacie EÚ Federicou Mogheriniovou, ktorá zopakovala požiadavky Bruselu voči Minsku. Ide o zlepšenie stavu dodržiavania ľudských práv vrátane ukončenia vykonávania trestov smrti. Ich splnením je podmienené zvýšenie rozsahu pomoci EÚ pre Bielorusko.



Bieloruský minister vyhlásil, že jeho krajina má v záujme zlepšenia vzťahov s EÚ v úmysle uskutočniť reformy vedúce k demokracii a znižovaniu kontroly štátu v ekonomike. Chce sa však vyhnúť náhlym zmenám, ktoré by mohli byť destabilizujúce, spresnil Makei.



Podľa agentúry Reuters sa Bielorusko stále snaží prehĺbiť svoje obchodné - i iné - vzťahy s Ruskom, ale chce sa otvoriť aj iným ekonomikám, ako sú Čína, EÚ či štáty Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky.