V Malajzii odsúdili moslima, za manželku si vzal 11-ročné dievča

Kuala Lumpur 10. júla (TASR) - V Malajzii odsúdili dedinského imáma, ktorý sa oženil s 11-ročným thajským dievčaťom, na šesť mesiacov väzenia a uložili mu pokutu 1800 ringgitov (382 eur).



Pre agentúru DPA to v utorok potvrdil prokurátor Zaini Sulaiman zo súdu riadiaceho sa islamským právom šaría v severovýchodnom štáte Kelantan s tým, že ich manželstvo bolo anulované.



Zaini uviedol, že 41-ročný Che Abdul Karim Che Abdul Hamid porušil islamské rodinné právo. "To je dôvod, prečo je uložený trest primeraný," dodal.



Obchodník s gumovým odpadom, o ktorom sa hovorí, že má so svojimi prvými dvoma manželkami šesť detí, si zjavne svoju tretiu manželku v Thajsku vzal bez súhlasu jeho súčasných manželiek. Prokurátor už predtým povedal, že prípad sa považuje za "polygamiu bez súhlasu".



Podľa miestnych médií rodičia dievčaťa s manželstvom súhlasili a pri svadobnom obrade v thajskej mešite boli prítomní.



Predpokladá sa, že matka mladej nevesty pracuje pre imámovu prvú manželku, a úrady vyšetrujú, či súhlas rodičov so svadbou ich dieťaťa nesúvisel s chudobou, uviedol už skôr miestny denník Star na svojej webovej stránke.



Malajzijský vicepremiér i aktivisti požadujú, aby sa legislatívne zakázalo uzatváranie manželstiev s deťmi.



V Malajzii sa moslimky mladšie ako 16 rokov môžu vydávať len so súhlasom rodičov a súdov riadiacich sa právom šaría. Moslimskí muži môžu mať až štyri manželky.