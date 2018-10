Malajzia plánuje zrušiť trest smrti

Nová malajzijská vláda premiéra Mahathira Mohamada, ktorá vzišla z volieb 9. mája, prisľúbila okrem iného skoncovanie s korupciou a posilnenie ľudských práv v krajine.

Kuala Lumpur 11. októbra (TASR) - Zahraniční diplomati a medzinárodné skupiny pre ľudské práva privítali vo štvrtok správy, podľa ktorých sa Malajzia chystá zrušiť trest smrti a zastaviť všetky plánované popravy. Informovali o tom agentúry DPA a AP.



Minister v úrade premiéra Liou Wej-čchiang (Liew Vui Keong), ktorý má na starosti právne otázky, v stredu večer podľa miestnych médií oznámil, že kabinet sa dohodol na zrušení trestu smrti a príslušné legislatívne návrhy predloží parlamentu na jeho najbližšom zasadnutí, ktoré sa začne v pondelok (15. októbra).



"Trest smrti bude zrušený. Bodka," citovali Lioua noviny Malay Mail. "Musíme to preskúmať a vypočuť si názory všetkých, no terajšia situácia je taká, že máme rozhodnutie zrušiť trest smrti."



V Malajzii je v súčasnosti odsúdených na smrť viac než 1200 ľudí. Tento trest v krajine juhovýchodnej Ázie udeľujú za vraždy, obchodovanie s drogami, teroristické činy, vlastizradu a iné zločiny. Popravy vykonávajú obesením.



Organizácia Amnesty International uviedla, že zrušenie trestu smrti by v Malajzii bolo významným pokrokom, vyzvala však tamojšiu vládu, aby ho odvolala v prípade všetkých trestných činov - bez výnimiek.



"Nemožno márniť čas, trest smrti mal byť už dávno poslaný do dejepisných kníh," uviedol v stanovisku Kumi Naidoo, generálny tajomník Amnesty. Dodal, že tento trest doposiaľ zrušilo 142 krajín sveta.



"Veľmi vítame oznámenie malajzijskej vlády o zámere zrušiť trest smrti," uviedol na sociálnej sieti veľvyslanec Švédska v Malajzii Dag Juhlin-Dannfelt. "Pôsobivý a odvážny krok," dodal.



Trest smrti stále uplatňujú mnohé ázijské krajiny ako Čína či susedia Malajzie Singapur, Indonézia, Thajsko a Vietnam.