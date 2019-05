Malajzijská tínedžerka si po hlasovaní na Instagrame vzala život

Až 69 percent hlasujúcich ľudí bolo za to, aby dievča skoncovalo so životom, a 31 percent sa vyslovilo proti.

Kuala Lumpur 16. mája (TASR) - Malajzijská tínedžerka, ktorá spustila na Instagrame hlasovanie s otázkou, či má žiť alebo zomrieť, si vzala život, pretože väčšina účastníkov prieskumu hlasovala za druhú možnosť. Po jej smrti nasledovala vlna výziev na vyšetrenie tragédie, informovala v stredu tlačová agentúra AFP.



Samovraždu spáchalo neidentifikované 16-ročné dievča z mesta Kuching vo východomalajzijskom štáte Sarawak, na severozápade ostrova Borneo. Hlasovanie spustilo v pondelok na Instagrame, platforme patriacej sociálnej sieti Facebook, kde sa zdieľajú fotografie.



Polícia označila prípad za "náhle úmrtie".



"Toto je naozaj dôležité. Pomôžte mi vybrať si S/Ž," napísala tínedžerka, ako uviedol aj spravodajský portál Astro Awani. Písmeno S znamenalo "smrť", písmeno Ž "život".



Až 69 percent hlasujúcich ľudí bolo za to, aby dievča skoncovalo so životom, a 31 percent sa vyslovilo proti. Túto informáciu citovali miestne médiá s odvolaním sa na políciu.



Zákonodarca Ramkarpal Singh vyzval na vyšetrovanie okolností tínedžerkinej smrti.



"Bolo by dnes ešte dievča nažive, keby ho väčšina netčanov na jeho účte na Instagrame odhovárala od samovraždy?" položil zákonodarca otázku. Použil pri tom výraz "netizens" - "netčania", teda občania aktívni na internete.



"Vyzývam úrady,... aby prešetrili účty obete na sociálnych sieťach a okolnosti, ktoré viedli k jej smrti. Nech zabránime ďalšiemu zneužívaniu sociálnych médií v podobných situáciách," apeloval politik.