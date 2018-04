Malajzia zadržala loď vezúcu rohinských utečencov

Loď zadržali po tom, ako vstúpila do malajzijských vôd a v súčasnosti sa nachádza na ostrove Langkawi.

Kuala Lumpur 3. apríla (TASR) - Malajzia zadržala pri svojom severozápadnom ostrove Langkawi loď vezúcu 56 moslimských utečencov z etnika Rohingov, ktorí ušli pred násilnosťami v Mjanmarsku a povolí im vstup do krajiny. Informovala o tom v utorok agentúra Reuters s odvolaním sa na tamojšiu pobrežnú stráž.



Podľa pobrežnej stráže všetci pasažieri, najmä deti a ženy, sú v poriadku a poskytli im jedlo a vodu.



Plavidlo vezúce utečencov z Mjanmarska pristálo v sobotu večer na jednom ostrove v južnom Thajsku po tom, ako túto oblasť zasiahla búrka. Podľa miestnych úradov utečenci smerovali odtiaľ do Malajzie.



Pobrežná stráž ďalej uviedla, že loď aj utečencov z humanitárnych dôvodov krajina prijme a vydá ich imigračnému úradu.



Z Mjanmarska ušlo do susedného Bangladéša už najmenej 700.000 príslušníkov mjanmarskej moslimskej menšiny Rohingov. Ich hromadný útek nastal po násilnostiach, ktoré vypukli vlani 25. augusta v Jakchainskom štáte na západe Mjanmarska. Z tejto krajiny sa každý rok pokúšajú cez more utiecť tisícky Rohingov, pripomína agentúra AP.