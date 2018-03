Malajzia znížila navrhovaný trest za falošné správy na šesť rokov

Opatrenie sa týka všetkých médií, ako aj cudzincov mimo územia Malajzie - ak by táto činnosť mala mať dosah na Malajziu alebo jej obyvateľov.

Kuala Lumpur 29. marca (TASR) - Malajzijská vláda znížila vo štvrtok v navrhovanom zákone trest za falošné správy z desiatich na šesť rokov väzenia. Stalo sa tak po protestoch zo strany ľudskoprávnych skupín a opozičných poslancov, ktorí tvrdia, že zákon má za cieľ umlčať opozíciu pred všeobecnými voľbami.



Predmetný návrh zákona, predložený v pondelok parlamentu na schválenie, vyzýva na penalizáciu tých, ktorí vytvárajú, ponúkajú, šíria, tlačia alebo publikujú falošné správy či publikácie obsahujúce falošné správy. Okrem odňatia slobody im hrozí aj pokuta vo výške 500.000 malajzijských ringgitov (128.000 dolárov). V súčasnosti ho prerokúvajú poslanci a očakáva sa, že ho schvália budúci týždeň.



Vláda uviedla, že sa rozhodla znížiť navrhovaný trest po posúdení názorov viacerých strán. Vláda tiež pozmení formuláciu "vedome" vytvorí falošné správy na "so zlým úmyslom" vytvorí falošné správy.



Premiér krajiny Najib Razak je zapletený do multimiliardového korupčného škandálu týkajúceho sa zadlženého štátneho fondu a aktivisti sa obávajú, že nová legislatíva by mohla byť zneužitá na kriminalizovanie kritických názorov a správ o pochybeniach vlády. Všeobecné voľby sa musia uskutočniť do augusta, očakáva sa však, že k nim dôjde už v nasledujúcich týždňoch.



Návrh zákona definuje "fake news" ako "akékoľvek správy, informácie, údaje a reportáže, ktoré sú v celom rozsahu alebo len čiastočne nepravdivé". Opatrenie sa týka všetkých médií, ako aj cudzincov mimo územia Malajzie - ak by táto činnosť mala mať dosah na Malajziu alebo jej obyvateľov, vysvetľuje agentúra AP.



Vládni činitelia tvrdia, že daný zákon je potrebný na ochranu "harmónie verejnosti a národnej bezpečnosti". Opozíciu zároveň obvinili, že falošné správy používa ako účinný nástroj na získavanie hlasov, a varovali, že všetky správy ohľadom zadlženého štátneho fondu 1MDB, ktoré neboli overené vládou, budú považované za falošné.



Kritici sú presvedčení, že táto legislatíva iba prispeje k už existujúcemu množstvu represívnych malajzijských zákonov vrátane zákona o buričstve, tlačového zákona, bezpečnostného zákona či zákona o úradnom tajomstve, ktoré sú používané proti kritikom, porušujú slobodu prejavu a podkopávajú slobodu médií v krajine.