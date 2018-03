Malála Júsafzajová pricestovala do svojho rodiska v Pakistane

Islamabad 31. marca (TASR) - Laureátka Nobelovej ceny za mier Malála Júsafzajová sa v sobotu vrátila do svojho rodného mesta Mingora. Stalo sa tak prvýkrát od roku 2012, keď prežila útok militanta z fundamentalistického hnutia Taliban.



Ako informovala agentúra AP, Malálinu návštevu sprevádzajú prísne bezpečnostné opatrenia.



Do údolia Svát, kde sa nachádza aj mesto Mingora, pricestovala v sprievode svojich rodičov. Podľa vyjadrenia príbuzných má Malála v pláne navštíviť svoj rodný dom a stretnúť sa s priateľmi a rodinou.



Spomínaný útok z roku 2012 bol reakciou na Malálino úsilie presadzovať právo dievčat chodiť do školy. S vážnymi zraneniami ju liečili v nemocnici v anglickom Birminghame, potom v tomto meste pokračovala v ďalšom vzdelávaní a udelili jej Nobelovu cenu za mier. Mladá aktivistka medzičasom získala študijné miesto na prestížnej Oxfordskej univerzite v Anglicku.



Počas jej prvej návštevy v Pakistane od roku 2012 ju prijal aj pakistanský premiér Šáhid Chákán Abbásí.



Júsafzajová opakovane hovorila o svojej túžbe vrátiť sa do Pakistanu. Naposledy sa v tomto duchu verejne vyjadrila v januári na Svetovom ekonomickom fóre.