V prezidentských voľbách na Maldivách zvíťazil Muhammad Sálih

Male 24. septembra (TASR) - Stúpenci maldivskej opozície oslavovali v nedeľu volebné víťazstvo svojho prezidentského kandidáta Muhammada Sáliha z Maldivskej demokratickej strany (MDP), hoci volebná komisia odmietla zverejniť konečné výsledky hlasovania. Informuje o tom agentúra DPA.



Podľa predbežných výsledkov si však Sálih zabezpečil víťazstvo ziskom 58,4 percenta hlasov, zatiaľ čo jeho rival, súčasný prezident Maldív Abdulláh Jamín dostal 41,6 percenta hlasov. Údaje sa vzťahujú na stav po sčítaní všetkých odovzdaných hlasov. Sálih už medzitým vyzval Jamína, aby mu odovzdal moc.



"Je to okamih šťastia, nádeje a histórie. Pre mnohých z nás to bola dlhá cesta, ktorá viedla z väzenských ciel alebo exilu," vyhlásil Sálih. Pozorovateľská organizácia Transparency Maldives na sociálnej sieti Twitter uviedla, že Sálih zvíťazil "presvedčivým rozdielom" v počte odovzdaných hlasov.



Šéf volebnej komisie uviedol, že konečné oficiálne výsledky nedeľňajších volieb budú zverejnené do siedmich dní. Podľa predbežných informácií dosiahla volebná účasť 88,8 percenta.



Jamín (59) si chcel upevniť svoje mocenské postavenie ďalším päťročným mandátom v prezidentskom kresle po sérii obvinení z potláčania opozície, keďže dal uväzniť niekoľko jej členov.



Sálih (54) v predvolebnej kampani stavil na protikorupčnú platformu a prisľúbil demokratické reformy v tomto ostrovnom štáte, ktorý sužuje politický chaos. Jeho kandidatúru podporili dve ďalšie strany, ako aj bývalý maldivský prezident Maumún Abdal Gajúm, ktorý stál na čele krajiny 30 rokov, ale v súčasnosti si odpykáva trest.



Maldivy sú v politickej kríze od februára, keď Jamín vyhlásil výnimočný stav, aby zrušil rozhodnutie najvyššieho súdu anulujúce verdikty voči deviatim opozičným lídrom.



Maldivy, prevažne moslimská krajina so 400.000 obyvateľmi, sú na Západe známe najmä bielymi plážami a luxusnými letoviskami. Stali sa miestom rivality medzi svojím tradičným partnerom - Indiou - a Čínou, ktorá podporila Jamínove projekty a vyvolala ďalšie znepokojenie z rozširujúceho sa vplyvu Pekingu.