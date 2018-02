Maldivský prezident požiadal o predĺženie výnimočného stavu na 30 dní

V tejto ostrovnej krajine došlo začiatkom tohto mesiaca k politickej kríze.

Male 19. februára (TASR) - Maldivský prezident Abdalla Jámín požiadal v pondelok parlament, aby schválil predĺženie pôvodne 15-dňového výnimočného stavu na 30 dní, keďže sa podľa neho "situácia nezmenila". Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na námestníčku generálneho tajomníka parlamentu Fátimu Niušovú.



V tejto ostrovnej krajine došlo začiatkom tohto mesiaca k politickej kríze po tom, ako tamojší najvyšší súd nariadil prepustenie väznených opozičných politikov, medzi ktorými sú mnohí politickí rivali prezidenta Jámína. Ten v reakcii na to vyhlásil 5 . februára 15-dňový výnimočný stav. Bezpečnostné zložky následne vykonali raziu v budove súdu a zatkli dvoch sudcov. Traja členovia najvyššieho súdu neskôr svoje vlastné rozhodnutie o prepustení politických väzňov zrušili.



Reakciu súčasnej maldivskej vlády odsúdilo aj medzinárodné spoločenstvo.



Výnimočný stav v tejto juhoázijskej krajine sa mal skončiť v utorok. Niušová však povedala členom zákonodarnému zboru, že Jámín chce, aby hlasovali za predĺženie.



Opozícia na to reagovala vyhlásením, že pri kvóre najmenej 43 poslancov z 85-členného parlamentu to nebude možné. Na pondelkovom zasadnutí, na ktorom sa zúčastnilo 39 poslancov z vládnucej strany, nebol prítomný žiadny z opozičných poslancov.