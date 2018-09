Na Maldivách sa začali prezidentské voľby

Hlasovanie je vnímané ako referendum o mladej demokracii tejto ostrovnej republiky v Indickom oceáne.

Male/Kolombo 23. septembra (TASR) - Voľby prezidenta Maldív sa v nedeľu ráno začali za prísnych bezpečnostných opatrení. Hlasovanie je vnímané ako referendum o mladej demokracii tejto ostrovnej republiky v Indickom oceáne. Informovali o tom agentúry DPA a AP.



Voľby niekoľko hodín pred otvorením volebných miestností zatienila policajná razia v kancelárii hlavného opozičného kandidáta v hlavnom meste Male. Vláda zásah odôvodnila vyšetrovaním "nelegálnych aktivít".



Súčasný prezident Abdulláh Jamín (59) sa uchádza o druhé päťročné funkčné obdobie, jeho vyzývateľom je opozičný kandidát Ibráhím Muhammad Sálih (54). Približne 262.000 voličov môže odovzdať hlasy do 16.00 h miestneho času (13.00 h SELČ), predbežné výsledky sa očakávajú do polnoci (21.00 h SELČ).



Jamín, ktorý obyvateľom sľubuje posilnenie ekonomického rastu, vyjadril presvedčenie, že hlasovanie sa skončí v jeho prospech. Kritici ho však obviňujú z obmedzovania slobôd. Počas prvého funkčného obdobia si upevňoval moc, pričom nechal uväzniť mnohých oponentov pre obvinenia siahajúce od terorizmu po korupciu.



Sálih, ktorého podporujú tri opozičné strany, i uväznený exprezident Maumún Abdal Gajúm - Jamínov nevlastný brat - prisľúbil obnovenie demokracie a prepustenie desiatok väznených politikov.



Maldivy, prevažne moslimská krajina so 400.000 obyvateľmi, sú na Západe známe najmä bielymi plážami a luxusnými letoviskami. Stali sa miestom rivality medzi svojím tradičným partnerom - Indiou - a Čínou, ktorá podporila Jamínove projekty a vyvolala ďalšie znepokojenie z rozširujúceho sa vplyvu Pekingu, píše agentúra Reuters.



Maldivy sú v politickej kríze od februára, keď Jamín vyhlásil výnimočný stav, aby zrušil rozhodnutie najvyššieho súdu anulujúce verdikty voči deviatim opozičným lídrom. Jamín ignoroval výzvy OSN, viacerých západných krajín i Indie na priateľské riešenie krízy.



Väčšina pozorovateľských organizácií - vrátane tých z EÚ a OSN - odmietla pozvanie vlády na sledovanie priebehu volieb, keďže sa obávajú, že ich prítomnosť by mohli využiť na odobrenie Jamínovho opätovného zvolenia aj v prípade manipulácií.