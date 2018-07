Na Malorke zakotvila záchranná loď s mŕtvymi telami dvoch migrantov

Organizácia, ktorá ich objavila, obvinila líbyjskú pohraničnú stráž, že ich ponechala napospas osudu po tom, čo sa odmietli vrátiť do Líbye.

Barcelona 21. júla (TASR) - Španielska záchranná loď na palube s mŕtvymi telami dvoch migrantov a jednej preživšej utečenkyne z potopeného člna zakotvila v sobotu v prístave na Malorke po štvordňovej plavbe v Stredozemnom mori. Na sociálnej sieti Twitter to uviedol Oscar Camps, zakladateľ španielskej mimovládnej organizácie Proactiva Open Arms. Informujú o tom agentúry AP a DPA.



Plavidlo zakotvilo v prístave Palma de Mallorca. Talianska pravicová vláda predtým síce povolila mimovládnej organizácii zakotviť v jednom z prístavov krajiny, zároveň však oznámila, že sa postará iba o preživšiu migrantku z Kamerunu, nie však o obete. Preto sa loď vybrala do Španielska, uviedla DPA.



Organizácia objavila telá ženy a dieťaťa, malého chlapca, na troskách zničeného člnu ešte v utorok a obvinila líbyjskú pohraničnú stráž, že ich ponechala napospas osudu po tom, čo sa odmietli vrátiť do Líbye. Videozáznam, na ktorom je vidieť plávajúce telá a záchranu ďalšej ženy, vyvolal v Európe vlnu pobúrenia, píše AP.