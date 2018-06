Malta nechce prijať loď s migrantmi, Toninelli to označil za neľudské

Taliansky minister dopravy Toninelli sa takto vyjadril na sociálnej sieti Facebook.

Rím 22. júna (TASR) - Taliansky minister dopravy Danilo Toninelli v piatok oznámil, že Malta odmietla prijať záchrannú loď Lifeline s 224 migrantmi na palube. Rozhodnutie Valletty pritom nazval "absurdným" a "neľudským", informovala agentúra Reuters.



Toninelli sa takto vyjadril na sociálnej sieti Facebook. K príspevku pripojil mail od maltských ozbrojených síl, v ktorom sa píše, že loď prevádzkovaná nemeckou mimovládnou organizáciou Mission Lifeline sa nenachádza v krízovej situácii a nevyslala ani núdzový signál.



Správu o neprijatí plavidla podľa agentúry DPA následne potvrdil aj hovorca maltskej vlády.



Taliansky minister vnútra Matteo Salvini predtým v piatok povedal, že Malta by mala povoliť lodi zakotviť v niektorom zo svojich prístavov, keďže sa nachádza v jej vodách.



Salvini pritom ešte vo štvrtok uviedol, že lodi Lifeline plaviacej sa pod holandskou vlajkou a prevádzkovanej nemeckou mimovládnou organizáciou Mission Lifeline nedovolí vplávať do talianskych prístavov. Odôvodnil to tým, že posádka plavidla konala nevhodne, keď na palubu vzala migrantov, ktorých záchranu pridelila talianska pobrežná stráž líbyjskej pobrežnej stráži. Salvini tvrdil, že migranti boli zachránení v líbyjských vodách, čo však organizácia Mission Lifeline popiera.



Situácia ohľadne plavidla Lifeline je podobná ako v prípade lode Aquarius, ktorá po vyše týždni nakoniec zakotvila v španielskom prístave Valencia.