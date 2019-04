Malta oznámila, že 64 migrantov z lode si zoberú štyri krajiny EÚ

Malta uviedla, že nemecká loď s názvom Alan Kurdi nebude môcť vplávať do jej prístavov.

Valletta 13. apríla (TASR) - Malta v sobotu oznámila, že sa dohodla na prerozdelení 64 migrantov zachránených pred desiatimi dňami pri pobreží Líbye - poputujú do Nemecka, Francúzska, Portugalska a Luxemburska.



Podľa agentúry AP migrantov, ktorí dosiaľ čakali na palube lode nemeckej humanitárnej organizácie Sea-Eye, začali už presúvať na maltské plavidlá a prevážať do prístavu.



Organizácia Sea-Eye sa sťažovala na zhoršujúce sa podmienky pre 64 migrantov. Dve ženy, ktoré mali zdravotné problému, z lode evakuovali.



Loď organizácie Sea-Eye zachránila migrantov neďaleko Líbye počas pátrania po nezvestných migrantoch. Loď je pomenovaná po sýrskom chlapcovi Ajlanovi Kurdim, ktorý sa v septembri roku 2015 utopil v Stredozemnom mori.



Plavidlo humanitárnej organizácie Sea-Eye zostávalo v medzinárodných vodách pri najjužnejšom talianskom ostrove Lampedusa.



Taliansko aj Malta odmietajú prijímať vo svojich prístavoch lode humanitárnych organizácií, ktoré podľa ich slov svojou činnosťou len povzbudzujú prevádzačov, aby na more vysielali chatrné plavidlá preplnené migrantmi hľadajúcimi útočisko v Európe.