Malta prijme 65 migrantov, ktorí sú od piatku uviaznutí na lodi

Záchrannú loď prevádzkuje nemecká charitatívna organizácia Sea-Eye. Posádka lode zachránila skupinu migrantov v piatok pri brehoch Líbye.

Rím 7. júla (TASR) - Maltská vláda oznámila, že prijme 65 migrantov zo záchrannej lode Alan Kurdi, ale s tým, že budú "okamžite" presídlení do iných krajín Európskej únie.



Maltská vláda uviedla, že sa tak rozhodla po "diskusiách s Európskou komisiou a nemeckou vládou". Migranti, vrátane troch, ktorí potrebujú neodkladnú lekársku starostlivosť, budú odvezení do maltského prístavu a "budú okamžite presídlení do iných členských štátov Európskej únie. Žiadny z uvedených prisťahovalcov nezostane na Malte", uviedla maltská vláda.



Záchrannú loď prevádzkuje nemecká charitatívna organizácia Sea-Eye. Posádka lode zachránila skupinu migrantov v piatok pri brehoch Líbye.



Plavidlo malo pôvodne zakotviť na juhotalianskom ostrove Lampedusa, no zabránil mu v tom tvrdý postoj talianskeho vicepremiéra a ministra vnútra Mattea Salviniho. Na Twitteri aktivisti napísali, že loď Alan Kurdi včera zmenila kurz a vydala sa smerom k Malte.