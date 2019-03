Malta: Troch migrantov obvinili za únos lode pri pobreží Líbye

Kapitán lode povedal, že migranti, ktorých posádka jeho lode zachránila pri pobreží Líbye, začali vzburu a vyhrážali sa použitím násilia, keď zbadali, že loď sa s nimi vracia do Líbye.

Valletta 30. marca (TASR) - Troch migrantov v tínedžerskom veku v sobotu na Malte obvinili zo zajatia obchodnej lode a z použitia sily a zastrašovania jej posádky, čo je podľa maltskej legislatívy trestný čin terorizmu. Informovala o tom agentúra AP.



Mladých mužov vo veku 15, 16 a 19 rokov podozrievajú v súvislosti s utorňajším únosom ropného tankera Elhiblu 1. Dvaja z nich pochádzajú z Guinei a jeden z Pobrežia Slonoviny.



Kapitán lode povedal, že migranti, ktorých posádka jeho lode zachránila pri pobreží Líbye, začali vzburu a vyhrážali sa použitím násilia, keď zbadali, že loď sa s nimi vracia do Líbye. Podľa kapitána prinútili posádku lode zmeniť kurz smerom do Európy.



Podozriví odmietli priznať si vinu. Sudkyňa Donatella Frendo Dimechová zamietla ich žiadosť o prepustenie na kauciu. Odôvodnila to tým, že v prípade ešte majú vypovedať civilní svedkovia vrátane kapitána a posádky lode a obvinení nemajú väzby na Maltu a ani prostriedky na splatenie kaucie.



Podľa maltskej legislatívy sa nezákonné zmocnenie lode dá považovať za trestný čin terorizmu a môže byť potrestané odňatím slobody v dĺžke sedem až 30 rokov.



Tanker Elhiblu 1 plaviaci sa pod vlajkou ostrovného štátu Palau vzal migrantov na palubu v utorok večer vo vodách, za ktoré je zodpovedná líbyjská pobrežná stráž, a zamieril späť do hlavného mesta Tripolis. Taliansky minister vnútra Matteo Salvini označil tento incident za "prvý čin pirátstva na otvorenom mori", ktorého sa dopustili migranti.