Malta z nemeckej lode prevezme migrantov, prijmú ich krajiny EÚ

Taliansko záchrannej lodi Alan Kurdi odmietlo v piatok povoliť zakotviť pri ostrove Lampedusa.

Rím 4. augusta (TASR) - Maltský premiér Joseph Muscat v sobotu povedal, že Malta prevezme 40 migrantov zachránených loďou nemeckej mimovládnej organizácie Sea-Eye predtým, ako ich prerozdelia medzi členské krajiny Európskej únie. Informovala o tom agentúra DPA.



"Na základe žiadosti Nemecka, Malta povolí vstúpiť do prístavu 40 migrantom z nemeckej lode Alan Kurdi," napísal Muscat na Twitteri a dodal, že nemecká vláda a Európska komisia (EK) zabezpečili, že všetky zachránené osoby budú prerozdelené do členských krajín EÚ.



Taliansko záchrannej lodi Alan Kurdi odmietlo v piatok povoliť zakotviť pri ostrove Lampedusa. Nemecká mimovládna organizácia Sea-Eye v sobotu požiadala Maltu o povolenie o vplávanie lode s migrantmi do jedného z jej prístavov.



Loď španielskej mimovládnej organizácie Proactiva Open Arms (POA) so 124 migrantmi na palube stále hľadá prístav po tom, ako jej Taliansko takisto nepovolilo zakotviť v niektorom z jeho prístavov, pripomína DPA.



Talianska pobrežná stráž však podľa riaditeľa POA Óscara Campsa z paluby lode dopravila do bezpečia dve tehotné ženy.