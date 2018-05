Maltská polícia popiera, že by pomohla obvineným z vraždy novinárky

Poslanec Národnej strany v maltskom parlamente povedal, že istý seržant vopred upozornil trojicu podozrivých na policajnú raziu.

Valletta 1. mája (TASR) - Maltská polícia v utorok dôrazne odmietla tvrdenia, ktoré zazneli v parlamente a podľa ktorých policajný seržant varoval troch mužov obvinených z vraždy novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej pred tým, že majú byť zadržaní. Informovala o tom agentúra DPA.



Poslanec Národnej strany a právnik rodiny Caruanovej Galiziovej Jason Azzopardi v maltskom parlamente v pondelok povedal, že istý seržant vopred upozornil trojicu podozrivých na policajnú raziu zo 4. decembra, ktorá viedla k ich zadržaniu.



Bratia Alfred a George Degiorgiovci sú spolu s Vinceom Cassarom obvinení z útoku bombou nastraženou v aute Caruanovej Galiziovej, pri ktorej výbuchu investigatívna žurnalistka vlani 16. októbra zahynula. Všetci obvinenia popierajú. Motív vraždy nie je stále známy a vyšetrovanie toho, kto si čin objednal, pokračuje.



Azzopardi v parlamente povedal, že pri zatýkaní podozrivých sa objavili najmenej tri náznaky, že vedeli o nadchádzajúcom policajnom zásahu: svoje mobilné telefóny hodili do mora, nemali pri sebe žiadne kľúče a jeden z nich mal na ruku napísané telefónne číslo partnerky.



Poslanec tiež tvrdí, že seržanta údajne zodpovedného za únik informácií následne preložil z jednotky pre kriminálne spravodajstvo samotný policajný prezident, ktorý voči nemu nepodnikol žiadne disciplinárne kroky.



Azzopardi okrem toho obvinil zo spoluviny na vražde maltské spravodajské služby a opýtal sa, ako mohli neodhaliť pripravovaný zločin, keď od augusta 2017 odpočúvali telefóny podozrivých. "Namiesto toho, aby nás chránili, sú spravodajské služby využívané na ochranu zločincov," vyhlásil poslanec.



Polícia v utorkovom vyhlásení tvrdenia Azzopardiho poprela. "Maltská polícia odmieta, že by existoval nejaký dôkaz podporujúci tvrdenie, že dostala upozornenie na vraždu pred tým, ako k nej došlo," píše sa v stanovisku.



"Kroky podniknuté proti zmienenému seržantovi nemajú nič do činenia s údajným upozornením na operáciu, ktorá viedla k zadržaniu troch obvinených. Okrem toho uvedený seržant nebol nijako zasvätený do informácií súvisiacich s uvedenou operáciou" voči podozrivým, citovala políciu DPA.



Výroky zákonodarcu odmietol aj hovorca premiéra Josepha Muscata, ktorý ich označil za "lži" a spýtal sa, prečo si právnik pracujúci na tomto prípade zvolil pre svoje tvrdenia pôdu parlamentu, kde má imunitu, a nie súd.