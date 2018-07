Maltská prokuratúra požaduje zhabanie lode Lifeline

Loď nemeckej humanitárnej mimovládnej organizácie Mission Lifeline zachránila migrantov koncom júna pri pobreží Líbye.

Valletta 2. júla (TASR) - Maltská prokuratúra požiadala o vydanie príkazu na skonfiškovanie lode nemeckej mimovládnej organizácie Mission Lifeline. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.



Kapitán lode Lifeline, ktorá sa zúčastnila na záchrane migrantov v Stredozemnom mori a dostala sa do centra diplomatického sporu medzi krajinami Európskej únie, sa v pondelok postavil pred maltský súd vo Vallette.



Claus-Peter Reisch (57) bol obvinený v súvislosti s porušením pravidiel registrácie lode Lifeline a nezákonného vstupu do maltských vôd. Súd stanovil kauciu vo výške 10.000 eur. Kapitánovi lode nariadili odovzdať na súde cestovný pas a raz za týždeň sa hlásiť na policajnej stanici.



Holandské úrady uviedli, že plavidlo u nich nebolo zaregistrované. To vyvolalo pochybnosti o tom, či malo povolenie plaviť sa pod holandskou vlajkou.



Loď nemeckej humanitárnej mimovládnej organizácie Mission Lifeline zachránila migrantov koncom júna pri pobreží Líbye. Taliansko ju následne odmietlo vpustiť do svojich prístavov a posádka neúspešne žiadala o prijatie aj na Malte. Povolenie na vstup do prístavu jej dal napokon 27. júna maltský premiér Muscat po dosiahnutí dohody medzi ôsmimi štátmi Európskej únie o rozdelení tých pasažierov z lode, ktorí získajú štatút utečenca. Neskôr sa k týmto krajinám pripojilo aj Nórsko.