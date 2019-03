Maltské sily vstúpili na loď unesenú migrantmi

Podľa zdroja z prostredia maltskej vlády, na ktorý sa odvolala agentúra AFP, posádka tankera zachránila celkove 108 migrantov.

Valletta 28. marca (TASR) - Maltské námorné sily vo štvrtok oznámili, že prevzali kontrolu nad obchodnou loďou unesenou predtým migrantmi, ktorých členovia posádky zachránili pri pobreží Líbye. Plavidlo následne nasmerovali do prístavu na Malte, informovala agentúra DPA.



"Tanker, jeho posádku a všetkých migrantov eskortujú ozbrojené sily Malty do prístavu Boilers Wharf, aby ich odovzdali polícii na účely ďalšieho vyšetrovania," uvádza sa v zverejnenom vyhlásení. Očakávalo sa, že loď zakotví pri pobreží o 08.30 h.



Taliansky minister vnútra Matteo Salvini predtým oznámil, že tanker Elhiblu 1, plaviaci sa pod vlajkou ostrovného štátu Palau, zmenil kurz a vydal sa smerom k Európe po tom, ako pri pobreží Líbye v utorok večer zachránil skupinu migrantov. K záchrane došlo vo vodách, za ktoré je zodpovedná líbyjská pobrežná stráž.



"Nie sú to stroskotanci, sú to piráti," napísal Salvini v stredu na Twitteri a sľúbil, že im nebude dovolené vylodiť sa v Taliansku.



Podľa zdroja z prostredia maltskej vlády, na ktorý sa odvolala agentúra AFP, posádka tankera zachránila celkove 108 migrantov. Hovorca maltskej pobrežnej stráže uviedol, že loď smerovala k Malte alebo talianskemu ostrovu Lampedusa medzi Sicíliou a Tuniskom.