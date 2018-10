Manévre NATO budú stáť Nemecko 90 miliónov eur

Nemecko vyšle do škandinávskej krajiny 10.000 vojakov, čo je po Spojených štátoch druhé najväčšie zastúpenie na týchto manévroch.

Brusel 22. októbra (TASR) - Nastávajúce vojenské manévre NATO s názvom Trident Juncture budú stáť nemeckých daňových poplatníkov 90 miliónov eur. Informovala o tom v pondelok tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na nemecké ministerstvo obrany. Približne polovica tejto sumy pôjde do Nórska, ktoré dané cvičenia hostí.



Nórsko bude týmito peniazmi platiť za ubytovanie a zásobovanie vojakov, ako aj za prípravu územia pre manévre. Zvyšok nemeckých prostriedkov pôjde na prepravu posádok a vybavenia.



Trident Juncture sú najväčšími vojenskými cvičeniami od ukončenia studenej vojny. Začnú sa vo štvrtok za účasti 50.000 vojakov z 31 krajín.



Nemecko vyšle do škandinávskej krajiny 10.000 vojakov, čo je po Spojených štátoch druhé najväčšie zastúpenie na týchto manévroch.



Cvičenia majú zdôrazniť úlohu NATO pri obrane Európy. Spojenci budú trénovať v teplotách pod bodom mrazu, aby boli pripravení na náročné situácie.



Na cvičeniach Trident Juncture sa zúčastní aj slovenská armáda. Minister obrany SR Peter Gajdoš v rozhovore pre TASR 4. októbra potvrdil, že Bezpečnostná rada SR, ako aj slovenská vláda, schválili mandát na vyslanie slovenských vojakov na manévre v arktickej časti Nórska v počte do 15 osôb.



Okrem vyslaných vojakov z 29 členských krajín NATO sa na manévroch v dňoch 25. októbra až 7. novembra zúčastnia aj partnerské krajiny Švédsko a Fínsko.



"Na cvičeniach sa zúčastní 150 bojových lietadiel, 60 lodí a 10.000 vozidiel," uviedol začiatkom mesiaca generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Zdôraznil, že ide o obranné cvičenia, ktoré nie sú namierené proti žiadnej krajine, a spresnil, že Rusko dostalo pozvánku, aby na manévre poslalo pozorovateľov.



Cvičenia NATO sa uskutočnia dva mesiace po tom, ako Rusko v auguste usporiadalo na východe krajiny obrovské vojenské manévre, na ktorých sa podľa Moskvy zúčastnilo približne 300.000 vojakov.