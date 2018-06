Manžel princeznej Cristiny musí do piatich dní nastúpiť do väzenia

Najvyšší súd dospel v utorok k záveru, že Urdangarin je vinný z podvodov, daňových únikov a ďalších zločinov.

Madrid 13. júna (TASR) - Španielsky súd informoval v stredu švagra kráľa Filipa VI., že do piatich dní musí nastúpiť do väzenia, kde si má odsedieť päť rokov a desať mesiacov za podvody a daňové úniky.



Na záberoch televízie TVE bolo vidieť, ako Iňaki Urdangarin (50) prichádza autom na súd v meste Palma de Mallorca po tom, ako priletel zo Ženevy, kde žije so svojou manželkou, princeznou Cristinou.



Najvyšší súd dospel v utorok k záveru, že Urdangarin je vinný z podvodov, daňových únikov a ďalších zločinov. Oslobodil ho však spod obvinenia z falšovania dokumentov, v dôsledku čoho mu trest odňatia slobody oproti pôvodnému verdiktu skrátil o päť mesiacov.



Súd v meste Palma de Mallorca ho usvedčil vlani vo februári zo zneužitia moci, verejných prostriedkov, podvodov i daňových únikov a poslal ho na šesť rokov a tri mesiace do väzenia. Podnikateľ sa proti rozsudku odvolal.



Obvinenia voči Urdangarinovi, bývalému vrcholovému hádzanárovi a podnikateľovi, súviseli s činnosťou v charitatívnej nadácii Nóos, ktorú v minulosti viedol. Proces s ním sa začal v januári 2016.



Španielsky najvyšší súd v utorok zároveň potvrdil, že podnikateľova manželka, princezná Cristina, z machinácii Urdangarina profitovala a nariadil jej zaplatiť pokutu.