Manželka exšéfa Interpolu žaluje organizáciu pre jeho zadržanie

Paríž 7. júla (TASR) - Manželka bývalého prezidenta Interpolu Menga Chung-wej žaluje túto medzinárodnú policajnú organizáciu za to, že jej manžela nedokázala ochrániť pred zatknutím v Číne a zlyhala pri ochrane jeho rodiny. Informovala o tom v nedeľu agentúra AP.



Grace Mengová uviedla, že jej právnici podali žalobu na Stály rozhodcovský súd (PCA) so sídlom v holandskom Haagu. Podľa jej slov Interpol "porušil svoje záväzky voči jej rodine" a "stal sa spoluvinníkom na medzinárodne nezákonných činoch svojej členskej krajiny, Číny".



Interpol v nedeľu tieto obvinenia rázne odmietol.



Menga Chung-wej od vlaňajšieho septembra zadržiavajú v Číne pre podozrenie a neskôr obvinenia z korupcie. Počas súdneho procesu v Číne priznal, že prijal úplatky v hodnote 2,1 milióna dolárov.



Meng patrí do rozširujúcej sa skupiny predstaviteľov vládnucej komunistickej strany stíhaných v rámci protikorupčnej kampane prezidenta Si Ťin-pchinga, ktorá podľa kritikov slúži na odstránenie jeho politických nepriateľov.



Funkcie prezidenta Interpolu, ktorú zastával ako vôbec prvý Číňan, sa Meng ujal v novembri 2016. V posledných rokoch žil spoločne s manželkou a dvoma deťmi vo francúzskom Lyone, kde medzinárodná organizácia sídli.



O Menga sa začali zaujímať svetové médiá po tom, ako jeho manželka koncom septembra 2018 nahlásila, že je nezvestný. Po odcestovaní do Číny sa jej totiž neozval a ani samotný Interpol spočiatku nedokázal uviesť, kde sa Meng nachádza.



Interpol následne dostal Mengovu okamžitú rezignáciu na post prezidenta tejto organizácie. Čínske úrady oznámili, že čelí vyšetrovaniu pre podozrenie z prijímania úplatkov a ďalšie porušenia zákona. V marci Menga vylúčili z Komunistickej strany Číny a jeho prípad odovzdali prokuratúre, čo v krajine spravidla vedie k obžalobe a odsúdeniu, upozornila vtedy agentúra DPA.



V máji Mengovej manželke Grace udelili politický azyl vo Francúzsku po tom, ako vyjadrila obavy, že sa ju spolu s jej dvoma deťmi môžu pokúsiť uniesť.