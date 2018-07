Žena potápača, ktorý zomrel v jaskyni odkazuje:Chlapci, neobviňujte sa

Samarn Kunan, bývalý člen elitnej jednotky SEAL thajského námorníctva, zahynul počas operácie na záchranu chlapcov a ich trénera, ktorých monzúnové dažde uväznili v jaskyni na severe Thajska.

Bangkok 13. júla (TASR) - Manželka bývalého potápača thajských námorných síl Samarna Kunana, ktorý zahynul pri záchrane chlapčenského futbalového tímu uviaznutého po dlhé dni v zaplavenej jaskyni, vo štvrtok povedala, že manžel jej nesmierne chýba. Zároveň vyzvala chlapcov, aby sa neobviňovali z jeho smrti. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters.



Samarn Kunan, 38-ročný bývalý člen elitnej jednotky SEAL thajského námorníctva, zahynul počas mnohonárodnej operácie na záchranu chlapcov a ich trénera, ktorých monzúnové dažde uväznili v jaskyni na severe Thajska.



"Tak veľmi ťa milujem," napísala vdova Valeepoan Kunanová v sprievodnom texte k čiernobielej fotografii svojho manžela, ktorú zverejnila na svojom účte na Instagrame.



"Chýbaš mi," uviedla ďalej. "Milujem ťa, si moje srdce... Koho teraz každé ráno pobozkám, keď sa zobudím?" dodala.



Svet by si mal Samarna pamätať, vyhlásil šéf záchrannej misie Narongsak Osottanakorn na tlačovej konferencii po skončení 17-dňovej operácie.



"Samarn Kunan je skutočný hrdina," povedal. "V deň, keď zahynul, bol celý tím smutný, ale tento žiaľ sme využili. Vnímali sme, že pre túto vec (záchranu) položil svoj život."



V predchádzajúci deň Valeepoan zverejnila fotografiu, na ktorej svojho manžela pevne drží za ruku.



Ľudia z celého sveta jej i zvyšku Kunanovej rodiny v uplynulých dňoch vyjadrovali na sociálnych sieťach sústrasť. "V srdciach sme v týchto ťažkých chvíľach s vami. Váš manžel bol taký odvážny. Svet nezabudne na jeho láskavosť a na všetko, čo urobil pre záchranu tých chlapcov," písali v príspevkoch.



Jeden thajský umelec napríklad prisľúbil, že vytvorí Samarnovu sochu, ktorú vztýči v provincii Čiang Rai, kde sa nachádza jaskynný komplex Tcham Luang Nang Non.



Samarn, záchranár na letisku Suvarnabhumi v hlavnom meste Bangkok, odišiel z elitnej námornej jednotky SEAL v roku 2006. Do záchrannej akcie v jaskyni sa zapojil 1. júla. Zahynul 6. júla, keď stratil vedomie počas ukladania nádrží so stlačeným vzduchom hlboko v jaskyni. Skonal tak len dva dni pred zachránením prvej skupiny štyroch z dovedna 12 chlapcov.



Počas záchrannej akcie písali niektorí Thajčania na sociálnych sieťach, že futbalový tím bol nerozumný, keď vošiel do jaskyne v období monzúnových dažďov. Vdova po zosnulom potápačovi by však futbalistov rada zbavila pocitu viny. "Chcem chlapcom odkázať: prosím vás, neobviňujte sa," vyhlásila pred novinármi.