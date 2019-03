Manželka potvrdila smrť ďalšieho francúzskeho džihádistu v Sýrii

Dron zabil môjho švagra a potom mínometná paľba zabila môjho manžela, povedala pre AFP Dorothée Maquerová.

Bághúz 5. marca (TASR) - Manželka francúzskeho džihádististického bojovníka Jeana-Michela Claina potvrdila pre agentúru AFP smrť svojho manžela. Zabili ho vo februári iba dva dni po tom, ako počas útoku koaličných zložiek zahynul i jeho brat Fabien.



"Dron zabil môjho švagra a potom mínometná paľba zabila môjho manžela," povedala pre AFP Dorothée Maquerová po tom, ako spolu s ostanými civilistami a militantmi opustila poslednú baštu teroristickej organizácie Islamský štát (IS) vo východosýrskom Bághúze.



Medzinárodná vojenská koalícia vedená Spojenými štátmi vo štvrtok oznámila, že francúzsky džihádista Fabien Clain bol zabitý pri útoku vo východosýrskej dedine Bághúz, ktorá je poslednou baštou IS v Sýrii. Koalícia na Twitteri napísala, že Clain, známy aj ako abú Ádam Faransí, pôsobil v radoch IS.



Fabiena Claina v roku 2009 uznali za vinného z napomáhania pri posielaní extrémistov do boja proti americkým silám v Iraku. O šesť rokov neskôr sám odišiel žiť do samozvaného kalifátu IS. Fabien Clain sa stal smutne známym, keď jeho hlas v nahrávke oznamoval zodpovednosť za krvavé teroristické útoky v Paríži z novembra 2015.