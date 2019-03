Manželka údajného člena IS sa odpálila aj s dieťaťom

Pri incidente bol zranený aj jeden policajt.

Jakarta 13. marca (TASR) - Manželka pravdepodobného príslušníka extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) vyhodila počas policajnej razie do vzduchu seba aj svoje dieťa. S odvolaním sa na stredajšie vyhlásenie miestnej polície o tom informovala agentúra DPA.



Indonézska polícia obkľúčila ženin dom v meste Sibolga na ostrove Sumatra ešte v utorok po tom, ako zadržali islamistu menom Husain alias Abu Hamzah, o ktorom predpokladali, že je jej manželom.



Keď sa príslušníci bezpečnostných zložiek pokúšali vojsť do domu, došlo však k výbuchu nálože, ktorú pravdepodobne nastražila žena, nachádzajúca sa v budove aj so svojím dieťaťom.



"Máme informácie, že žena i dieťa sú mŕtvi," uviedli predstavitelia polície a dodali, že do budovy najprv ani nevstúpili, lebo sa báli, že sa tam nachádzajú aj ďalšie nálože.



Pri incidente bol zranený aj jeden policajt.



Šéf štátnej polície Tito Karnavian pre médiá uviedol, že Husain je pravdepodobne príslušníkom militantnej skupiny, napojenej na Islamský štát.



Indonézia podniká zákroky proti militantom od bombových útokov radikálov spojených s al-Káidou na ostrove Bali, ktoré si v roku 2002 vyžiadali dve stovky mŕtvych.