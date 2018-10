Marocké námorné sily spustili streľbu do lode s migrantmi

Paľbu na plavidlo s ilegálnymi migrantmi spustilo aj pred dvoma týždňami. O život vtedy prišla 20-ročná Maročanka, štyria ďalší ľudia sa zranili.

Rabat 10. októbra (TASR) - Príslušníci marockých námorných síl postrelili do ramena 16-ročného chlapca, keď spustili streľbu do lode s ilegálnymi migrantmi smerujúcej do Európy. S odvolaním sa na tamojšieho nemenovaného predstaviteľa o tom v stredu informovala agentúra AP.



Marockého tínedžera podľa tohto zdroja previezli s ľahkým zranením do nemocnice v meste Tanger.



Príslušníci námorných síl začali strieľať na "podozrivý čln" v utorok večer. Plavidlo odmietalo zastaviť a podniklo nepriateľský manéver. Incident sa stal pri pobreží Atlantického oceánu neďaleko severomarockého prístavného mesta Larache, približne 90 kilometrov južne od Tangeru.



Išlo o ďalší prípad za uplynulé týždne, keď marocké kráľovské námorníctvo zasiahlo s cieľom zastaviť plavidlo podozrivé z prevážania migrantov. Paľbu na plavidlo s ilegálnymi migrantmi spustilo aj pred dvoma týždňami. O život vtedy prišla 20-ročná Maročanka, štyria ďalší ľudia sa zranili.